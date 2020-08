Coronavirus, oltre 900 morti

(Fotogramma /Ipa)

A oggi sono "40.235 i casi confermati di coronavirus in Cina e 909 i decessi. Fuori dal Paese sono stati registrati 319 casi in 24 nazioni, con un solo decesso". Ad affermarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana a Ginevra.

"Il quadro generale non è cambiato: il 99% dei casi riportati di nuovo coronavirus è in China, e la maggioranza è lieve. Circa il 2% dei casi è fatale, un dato che naturalmente è ancora troppo alto", ha detto ancora Tedros Adhanom Ghebreyesusaggiungendo: "Mi chiedono se la situazione stia andando meglio o peggio. Stiamo facendo diverse cose per accertarcene e rispondere a questa domanda".

Nel frattempo salgono a 3.281 i pazienti guariti. La percentuale delle persone curate con successo è cresciuta dall'1,3% del 27 gennaio all'8,2%, ha riferito oggi in conferenza stampa Mi Feng, funzionario dalla National Health Commission (Nhc). Nella provincia di Hubei - epicentro dell'epidemia - si è passati dall'1,7% al 6,1%, mentre nella capitale Wuhan dal 2,6% al 6,2%. Nella giornata di ieri, domenica 9 febbraio, sono stati dimessi dagli ospedali cinesi 632 malati, 356 dei quali nello Hubei. "I risultati indicano l'efficacia del trattamento - osserva Mi - Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, la capacità di cura è stata significativamente rafforzata grazie al supporto di personale medico proveniente da tutto il Paese e all'aumento dei posti letto negli ospedali".

Il numero degli stranieri contagiati è salito a 27, come annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. Il portavoce ha confermato che due stranieri, un americano e un giapponese, sono morti e che tre invece sono stati dimessi dall'ospedale.