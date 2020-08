Coronavirus, Trump: "Sparirà con il caldo"

(Afp)

"Il caldo, in linea di massima, uccide questo tipo di virus". Donald Trump ritiene che l'aumento delle temperature possa contribuire a eliminare il coronavirus. "Sarebbe positivo", dice il presidente degli Stati Uniti, come riferisce la Cnn. "Molti pensano che sparirà ad aprile, con il caldo", ha detto, ribadendo una convinzione già espressa nei giorni scorsi su Twitter.

La 'teoria' presidenziale, in realtà, non appare solidissima. "Sarebbe azzardato ritenere che la situazione si calmerà in primavera e in estate", le parole del dottore Peter Hotez, della National School of Tropical Medicine al Baylor College of Medicine, in Texas. "Non comprendiamo del tutto la base della stagionalità e non sappiamo assolutamente nulla di questo virus specifico", ha aggiunto. "La sua speranza e la nostra speranza", ha detto il dottor William Schaffner, esponente di rilievo del Vanderbilt University Medical Center. "Ma non sappiamo se andrà così".