Virus, Oms: "Contagi all'estero solo punta iceberg"

(Afp)

"Destano preoccupazioni i casi di coronavirus, registrati in persone che non sono state in Cina". Lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'individuazione di un numero limitato di casi negli altri Paesi può indicare una trasmissione più diffusa. In sintesi, stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg".

La diffusione del nuovo coronavirus "fuori dalla Cina ora appare lenta, ma potrebbe accelerare". "Il contenimento (del virus, ndr.) resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono utilizzare la finestra di opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus", ha sottolineato il direttore generale dell'Oms.

Intanto una squadra di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), guidata dall'epidemiologo canadese Bruce Aylward, ha annunciato in un tweet il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è partita per una missione in Cina, dove continuano a crescere le vittime e i nuovi contagi, causati dal coronavirus.