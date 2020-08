Virus, più di 1.000 morti

(Foto Afp)

E' salito a 1.018 il bilancio delle vittime causate dall'epidemia di nuovo coronavirus. Un solo decesso al di fuori della Cina è confermato, mentre sono 41 i contagi in Europa su 43.118 totali. Ad aggiornare i dati a stamattina è l'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). Le autorità sanitarie di Pechino hanno parlato di oltre 100 persone morte solo ieri. La commissione sanitaria nazionale ha specificato che 103 delle ultime 108 vittime sono state registrate nella provincia di Hubei, focolaio del virus.

"Con il 99% dei casi di coronavirus Cina, questa è ancora una emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo", ha spiegato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo coronavirus (2019-nCoV). Un evento che vede riuniti 400 tra i maggiori esperti mondiali. "E' difficile credere che solo due mesi fa il coronavirus ci fosse completamente sconosciuto e oggi è arrivato a catturare l'attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici". Per sconfiggere l'epidemia di coronavirus "abbiamo bisogno di una condivisione aperta ed equa", ha aggiunto il direttore generale ricordando l'importanza di aver sequenziato e condiviso a livello globale il genoma del virus.

Poi il monito: "Pubblicazioni, brevetti e profitti non sono ciò che conta di più adesso. Ciò che conta di più è fermare l'epidemia di 2019nCoV e salvare vite". "Con il vostro supporto, è quello che possiamo fare insieme", ha detto ancora Tedros Adhanom Ghebreyesus rivolgendosi alla platea di circa 400 tra i maggiori esperti mondiali partecipanti al meeting. "L'Oms - sottolinea - rimane impegnata a garantire un accesso equo ai prodotti sanitari per le popolazioni che ne hanno bisogno e lavorerà per garantire che l'accesso sia sempre parte di tutti gli sforzi di ricerca e sviluppo".

La Cina licenzia due alti funzionari

Intanto un caso di nuovo coronavirus è stato registrato nella contea di San Diego, in California, portando a 13 i contagi in tutti gli Stati Uniti. Lo riferiscono i media americani, secondo cui l'ultimo caso riguarda una persona evacuata nei giorni scorsi da Wuhan, epicentro del focolaio, e in quarantena per un periodo di 14 giorni nella base dei Marines a Miramar. Il paziente al momento sta bene e presenta sono minimi sintomi dell'infezione. L'uomo era stato dimesso per errore dal centro per la quarantena dei marine. Il Centro per il controllo delle malattie di Atlanta aveva in un primo momento dato il via libera alle dimissioni dei quattro pazienti, ma aveva poi informato il centro che, dopo ulteriori test, uno dei quattro pazienti era stato contagiato. Non è stato reso noto se il paziente è rimasto all'esterno del centro per la quarantena ed eventualmente per quanto tempo lo sia stato. Gli altri 12 casi di contagio negli Stati Uniti sono stati registrati per la maggior parte in California e poi in Arizona, Illinois, Massachusetts e nello stato di Washington.