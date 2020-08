Weber (Ppe): "Nessuna collaborazione con i nazisti"

Con i "nazisti", che in Turingia "ci sono", non si collabora. E' una "linea rossa" che i partiti del Ppe non possono oltrepassare. Lo afferma il presidente del gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo, Manfred Weber (Csu, partito bavarese federato alla Cdu), commentando, a margine della plenaria a Strasburgo, l'elezione di Thomas Kemmerich a presidente della Turingia. L'esponente dei liberali dell'Fdp è stato eletto con i voti di Afd e della Cdu; si è dimesso due giorni fa, dopo aver scatenato un terremoto politico in Germania.