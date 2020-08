Libia, ok a cessate il fuoco duraturo

(Afp)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione chi chiede alle parti in guerra l'impegno per un cessate il fuoco duraturo in Libia. Il testo, approvato con l'astensione della Russia, condannando l'escalation di violenza. La risoluzione proposta dalla Gran Bretagna accoglie i risultati del vertice di Berlino del 19 gennaio.

Missione a Bengasi giovedì per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A quanto si apprende, il titolare della Farnesina - reduce dalla visita di oggi a Tripoli - avrà un incontro con il generale Khalifa Haftar. La missione in Cirenaica conferma l'impegno dell'Italia a dialogare con entrambe le parti del conflitto per arrivare a una soluzione politica della crisi libica.