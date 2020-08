Primarie dem, Sanders vince nel New Hampshire

(Afp)

"Questa vittoria è l'inizio della fine di Donald Trump". Così Bernie Sanders ha commentato i risultati delle primarie del Partito democratico nel New Hampshire, che lo vedono avanti, anche se di poco, rispetto all'ex sindaco Pete Buttigieg. "Chiunque vinca, e naturalmente speriamo di essere noi, ci uniremo e sconfiggeremo il presidente più pericoloso della storia moderna di questo paese", ha aggiunto il senatore del Vermont.

Con il 94 per cento dei voti scrutinati, Sanders risulta primo con il 26 per cento delle preferenze, seguito da Buttigieg con il 24,4 per cento. Seguono al terzo posto la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, che ha ottenuto il 19,7% dei voti, quindi Elisabeth Warren, senatrice del Massachusetts. Ultimo l'ex vicepresidente Joe Biden, con l'8,4% dei voti.