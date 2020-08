Sassoli: "Egitto rilasci immediatamente Zaky"

(Afp)

Patrick Zaky, lo studente egiziano residente a Bologna arrestato al suo rientro al Cairo e torturato, deve essere "immediatamente rilasciato e restituito all'affetto dei suoi cari". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, in conferenza stampa a Strasburgo. "Secondo Amnesty International, Zaky è stato interrogato, picchiato e torturato per 17 ore - afferma Sassoli - ora è in stato di fermo da parte delle autorità egiziane. Voglio ricordare alle autorità egiziane che l'Ue condiziona i suoi rapporti con i Paesi terzi al rispetto dei diritti umani e civili, come ribadiamo in tutte le nostre risoluzioni".

"Chiedo - continua - che venga immediatamente rilasciato e restituito agli affetti dei suoi cari e ai suoi studi: ne ho parlato con l'Alto Rappresentante Josep Borrell e mi ha assicurato che solleverà" il caso nel Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo a Bruxelles.