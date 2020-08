Virus, Xi promette tagli fiscali e aiuti a imprese

(Foto Afp)

Tagli fiscali e altre forme di sostegno alle imprese. E' quanto ha promesso il presidente Xi Jinping nell'ambito delle misure messe in atto dalla Cina per alleviare gli effetti sull'economia dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto riporta l'emittete di stato Cctv, il Comitato permanente dell'ufficio politico del Partito Comunista Cinese, presieduto da Xi, ha deciso che i vari governi locali dovranno individuare meccanismi di aiuti alle aziende, in particolare quelle di medie e piccole dimensioni.

L'organismo ha anche chiesto tagli fiscali e una riduzione dei tassi di interesse, oltre alla destinazione di fondi locali per prevenire e controllare l'epidemia.