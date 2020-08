Virus, comunità di 10mila persone in quarantena in Vietnam

Foto AFP

Le autorità vietnamite hanno messo in quarantena per 14 giorni un'intera comunità di oltre 10mila persone in relazione all'epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità vietnamita spiegando che gli abitanti di Son Loi, che dista circa 40 chilometri da Hanoi, verranno monitorati da esperti ai checkpoint. Inoltre verranno loro fornite razioni quotidiane di cibo per poter affrontare le prossime settimane.

Son Loi si trova nella provincia di Vinh Phuc, nel Vietnam settentrionale, dove sono stati registrati 11 dei 16 casi riportati nel Paese. Il ministero della Sanità vietnamita ha confermato oggi il sedicesimo caso.