Virus, Oms: "13.322 casi in più in Cina per nuovi criteri"

(Afp)

"La Cina ha segnalato 13.332 casi clinicamente confermati di Covid19 nella Provincia di Hubei, e soprattutto abbiamo appreso che la maggior parte di questi casi si riferisce a un periodo passato, che risale agli inizi dell'epidemia". Lo ha detto Mike Ryan, responsabile delle emergenze per l'Organizzazione mondiale della sanità, nel corso della consueta conferenza stampa da Ginevra. "Questo aumento è in larga parte dovuto a un cambio nel metodo di diagnosi e conteggio dei casi", ha spiegato. "Dobbiamo essere cauti nel trarre conclusioni sui dati, come abbiamo ricordato ieri", ha aggiunto.

"In altre parole, solo nella provincia dell'Hubei, un professionista medico qualificato può ora classificare un caso sospetto di Covid19 come caso clinicamente confermato sulla base di lastre del torace, piuttosto che una conferma di laboratorio", ha aggiunto Ryan. "Nel resto della Cina e nel resto del mondo, è ancora necessaria la conferma di laboratorio. L'Oms continuerà a seguire sia i casi di laboratorio che quelli confermati clinicamente nella provincia di Hubei".

La conferma arriva dai dati del resto della Cina: "Nelle ultime 24 ore il resto del Paese ha riportato 1.820 casi confermati in laboratorio di Covid19, portando il totale a 46.550". "Non abbiamo osservato cambiamenti nel trend relativo alla mortalità del nuovo coronavirus. E si tratta di un pattern che è molto simile in Cina e negli altri Paesi, con letalità predominante negli anziani", evidenzia poi Ryan, secondo il quale "occorre monitorare attentamente quello che sta accadendo al di fuori della Cina". "Fuori dalla Cina ci sono stati 447 casi in 24 Paesi e due morti. Oltre al decesso nelle Filippine, ce n'è stato un altro in Giappone", ha sottolineato.