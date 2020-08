Putin: "No a genitore 1 e genitore 2, ci sono mamma e papà"

(Afp)

"Per quanto riguarda 'genitore 1' e 'genitore 2', finché sarò presidente, ci saranno 'mamma' e 'papà'. L'ho detto e lo ripeto". Vladimir Putin esclude che il matrimonio fra persone dello stesso sesso sarà reso possibile in Russia. "Fino a che sarò presidente", le cose non cambieranno. Il presidente russo è intervenuto sugli emendamenti della costituzione anticipati il mese scorso, riforme introdotte per preparare la scadenza del suo mandato al Cremlino nel 2024. Quale sia il progetto di Putin per gli anni successivi è oggetto di speculazione. Nel 2013 è stata introdotta in Russia una legge contro la propaganda gay di fronte ai minori.