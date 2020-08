Berlino, sparatoria al Tempodrom: un morto e diversi feriti

Foto Fotogramma

Una persona è stata uccisa e diverse altre ferite in una sparatoria nella tarda notte di ieri vicino al Tempodrom, una grande sala per eventi a Berlino dove era in cartellone uno show comico turco. La polizia è intervenuta in forze isolando la zona, mentre gli spettatori venivano scortati all'esterno. Al momento non sono chiare le motivazioni dello scontro a fuoco.