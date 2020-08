Facebook, Zuckerberg atteso a Bruxelles

(Afp)

Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg sarà a Bruxelles lunedì per incontrare tre commissari europei: la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, che ha la delega alla Concorrenza, il commissario al Mercato Interno Thierry Breton e la vicepresidente Vera Jourova (Valori e Trasparenza). A renderlo noto la vice portavoce capo della Commissione Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "I tre membri del collegio che incontreranno Mark Zuckerberg la settimana prossima a Bruxelles - afferma la Spinant - affronteranno con lui questioni generali legate ai loro portafogli, in relazione all'agenda digitale, per quanto riguarda Margrethe Vestager e Thierry Breton, mentre la vicepresidente Jourova sarà interessata a discutere con lui questioni legate a temi importanti come la disinformazione".

Facebook è stata criticata a più riprese da esponenti delle istituzioni Ue. L'ex commissario Julian King, per esempio, ha accusato lo scorso autunno Facebook di non fare abbastanza per contrastare la disinformazione politica on line, riporta il Guardian. Secondo lo studio della George Washington University citato da King, durante le ultime elezioni europee Alternative Fuer Deutschland, che ha preso l'11% dei voti, ha ricevuto l'86% delle condivisioni totali e il 75% dei commenti su contenuti politici in Germania postati su Facebook, quattro-sei volte tanti quelli di tutti gli altri partiti tedeschi, complessivamente considerati. La grande maggioranza dei commenti e delle condivisioni veniva da un gruppo di 80mila account che avevano "molte delle caratteristiche dei falsi account", ha notato King. In particolare, i 20mila più attivi avevano nomi e cognomi di due lettere.