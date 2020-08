Parigi, ministra Sanità candidata al posto di Griveaux

(Afp)

La ministra della Sanità Agnès Buzyn sostituirà Benjamin Griveaux come candidata a sindaco di Parigi. Lo ha reso noto l'emittente Bfmtv. Griveaux aveva ritirato due giorni fa la sua candidatura dopo la diffusione di suoi video a sfondo sessuale, diffusione che era stata rivendicata da un attivista russo, Piotr Pavlenski, fermato ieri in relazione ad un altro reato per il quale era ricercato.