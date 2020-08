Virus, 60 milioni chiusi in casaTokyo cancella festa per Imperatore

(Foto Afp)

Sono oltre 40mila le persone ricoverate negli ospedali della provincia di Huebei, focolaio in Cina del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto oggi la commissione sanitaria della provincia, specificando 1.773 sono in condizioni critiche ed oltre 8mila sono gravi. Sono 1.933 i nuovi casi registrati ieri nella provincia, con 100 decessi, con una flessione rispetto alle precedenti 24 ore durante le quale 139 pazienti erano morti a causa del virus. Sono in tutto 58mila i casi di Covid-19 che si sono avuti nella provincia, 41mila dei quali nella città di Wuhan.

Nel tentativo di bloccare l'ulteriore diffondersi del virus nella provincia, che ha una popolazione di 60 milioni di persone, sono state introdotte ieri misure draconiane che impongono ai residenti di rimanere nelle loro case, con un controllo continuo dei loro movimenti. E' stato inoltre vietato a tutte le auto civili di circolare ed istituito un sistema obbligatorio di registrazione al momento dell'acquisto di medicinali per il raffreddore.

Nel frattempo è salito a 71.333 il numero dei casi di infezione, con il bilancio dei morti arrivato a 1.775. I contagi in Europa e Gb sono 45. Lo riporta il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc).

Il numero delle morti provocate dal virus è sceso rispetto ai dati relativi a sabato, 142 morti in 24 ore, mentre quello delle nuove infezioni è leggermente aumentato, dal momento che ieri la Commissione nazionale di Sanità aveva parlato di 2mila nuovi contagi.

Intanto l'emergenza in Cina potrebbe far slittare l'avvio dei lavori della sessione annuale plenaria dell'Assemblea nazionale del popolo, solitamente prevista a inizio marzo. Il Comitato permanente si riunirà il 24 febbraio a Pechino e, secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, potrebbe deliberare sul "rinvio della terza sessione annuale della 13esima Assemblea nazionale del popolo". Sarebbe la prima volta da anni. Il Comitato permanente valuterà anche misure per contrastare abitudini che potrebbero aver contribuito alla diffusione del nuovo coronavirus, come il divieto al commercio di animali selvatici.

Si prospetta inoltre un giro di vite sul commercio di animali selvatici e sul consumo di selvaggina, che potrebbe portare alla messa al bando di queste attività. Il Comitato permanente del 13esimo Congresso Nazionale del Popolo (Npc), la massima assemblea legislativa del gigante asiatico, nella prossima sessione in programma il 24 febbraio a Pechino potrebbe mettere mano a una bozza di decisione sul divieto del commercio illegale di specie selvatiche e sull'eliminazione di cattive abitudini legate al consumo di carne di animali selvatici, per garantire la vita, la salute e la sicurezza delle persone. E' questa una delle indicazioni emerse dalla riunione dei presidenti del Comitato permanente, presieduta dal numero uno del Comitato permanente, Li Zhanshu. L'ipotesi del divieto si lega ai dati che arrivano dalle ricerche. Negli studi con cui si è tentato di ricostruire le origini del contagio nell'uomo, infatti, gli scienziati hanno messo sul banco degli imputati il pipistrello quale possibile fonte animale del virus e il pangolino, quest'ultimo ritenuto il possibile ospite intermedio da cui il virus avrebbe fatto il salto di specie arrivando agli esseri umani.

Giappone annulla eventi compleanno imperatore - Il Giappone annulla le celebrazioni in programma per il compleanno dell'imperatore Naruhito. Come ha reso noto l'Agenzia della Casa imperiale, è stato cancellato il saluto previsto per domenica mattina, in occasione del 60esimo compleanno dell'imperatore, salito al trono lo scorso maggio. L'imperatore e l'imperatrice Masako avrebbero dovuto salutare per tre volte, come da tradizione, la folla riunita per festeggiare Naruhito. La decisione, hanno spiegato, è stata presa "in considerazione del rischio di diffusione del virus" dal momento che all'evento "partecipano ogni anno molte persone". Annullata anche la tradizionale firma del registro delle visite al palazzo imperiale, che era prevista per il pomeriggio di domenica. Nel 1996, ricorda l'agenzia Kyodo, vennero annullate le celebrazioni in occasione del compleanno dell'imperatore Akihito, padre di Naruhito, all'epoca della crisi degli ostaggi all'ambasciata giapponese a Lima, in Perù.

Diamond Princess - Quattordici cittadini statunitensi degli oltre 300 sbarcati dalla nave da crociera Diamond Princess sono risultati positivi ai test per il nuovo coronavirus. Lo rende noto un comunicato congiunto del Dipartimento di Stato e del Dipartimento della Salute Usa. Secondo la nota, "dopo che i passeggeri hanno lasciato la nave", le autorità americane "sono state informate che 14 passeggeri - che due, tre giorni prima erano stati sottoposti ai test - sono risultati positivi al Covid-19". Sono stati tutti "trasferiti rapidamente e in sicurezza in un'area di contenimento a bordo dell'aereo nel rispetto dei protocolli". La nota precisa che i 14, "separati dagli altri passeggeri", continuano a non mostrare sintomi del contagio.