Coronavirus, Oms: "Entro settimana test veloci in Africa"

(Fotogramma/Ipa)

"Entro la fine della settimana, 40 Paesi africani e 29 Paesi delle Americhe avranno la possibilità di testare e diagnosticare la Covid-19. Molti di questi Stati finora hanno inviato i campioni ad altre nazioni, attendendo diversi giorni per avere i risultati. Ora potranno fare i test da soli in 24-48 ore". Lo ha evidenziato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul nuovo coronavirus. "Dobbiamo bilanciare gli investimenti necessari ora per sostenere i sistemi sanitari pubblici più deboli e lo sviluppo di un vaccino, che servirà dopo" aggiunge. "Durante la finestra di opportunità che ancora abbiamo a disposizione" per combattere il nuovo coronavirus "il nostro focus dovrà essere questo". Quello di bilanciare gli investimenti "è un lavoro difficile - ha aggiunto - stiamo lavorando con vari partner per sviluppare un vaccino, ma è giusto focalizzarsi su ciò che c'è da fare ora, per minimizzare l'impatto del virus soprattutto sui sistemi più deboli".

"La Cina, ad esempio, ha un sistema sanitario forte, che ha potuto dare assistenza anche intensiva a moltissime persone. Basti pensare che in media i casi più gravi hanno avuto bisogno di 20 giorni di ricovero. Ma questo potrebbe mettere in crisi i sistemi più deboli - conclude -. Dobbiamo pur sempre ricordare che il 20% dei pazienti, affetti da Covid-19, sviluppa sintomi gravi, soprattutto anziani e malati cronici e dobbiamo dare priorità alla protezione di queste categorie".