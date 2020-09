Germania, auto contro folla

(Afp)

Un'auto è andata a schiantarsi ad alta velocità contro la folla di una parata di Carnevale nelle strade della cittadina tedesca di Volkmarsen, nello stato dell'Assia. "E' stato un attentato" hanno riferito fonti della polizia tedesca citate dalla Bild, aggiungendo che l'uomo, un cittadino tedesco di 29 anni, che era noto alle autorità come estremista, alla guida di una vettura di color argento, è stato arrestato ed è stato trasferito in una clinica psichiatrica. In serata il capo della polizia di Francoforte Gerhard Bereswill ha annunciato un secondo arresto. Trenta i feriti tra cui un bambino. Sospese tutte le sfilate nel land dell'Assia.

"Noi riteniamo che sia stato un atto intenzionale" ha detto un portavoce della polizia, aggiungendo però che non vi sarebbero indicazioni del fatto che sia stata un'azione politicamente motivata. Affermazioni che sarebbero però contraddette dal ministero dell'Interno dell'Assia, secondo il quale non può essere escluso l'attentato politico.

L'attacco di oggi è avvenuto cinque giorni dopo la strage di Hanau. La sera del 19 febbraio scorso, Tobias Rathjen, ha aperto il fuoco contro due shisha bar della città dell'Assia, uccidendo nove persone, tutti stranieri o di origine straniera, prima di rientrare a casa, assassinare la madre e suicidarsi.