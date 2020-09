Coronavirus, italiani due contagiati in Austria: isolato hotel

(Fotogramma)

Sono italiani i due primi casi di coronavirus confermati in Austria. Si tratta di una 24enne che lavora in un hotel di Innsbruck e di un ragazzo dello stessa età che era venuto a trovarla da Bergamo. L'Hotel Europa, dove la ragazza lavora alla reception, e la casa dove hanno alloggiato, sono stati isolati in modo da identificare le persone entrate in contatto con i due ammalati, scrive il quotidiano Kurier. I due hanno manifestato primi sintomi di febbre domenica e lunedì si sono rivolti ai medici. Oggi sono risultati positivi al test del coronavirus, ma nel frattempo non hanno più la febbre e mostrano pochi sintomi. Rimarranno fino alla fine della settimana nell'ospedale universitario di Innsbruck, dove sono ricoverati in isolamento, ha detto Guenter Weiss, l'infettivologo che li sta curando. I due pazienti, ha aggiunto, sono "molto collaborativi e in buone condizioni generali".