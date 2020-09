Coronavirus, media cinesi bocciano Italia: "Misure insufficienti"

(Fotogramma)

"Solleva preoccupazione la possibile insufficienza delle misure adottate da Corea del Sud, Iran, Giappone e Italia" per fare fronte all'epidemia del coronavirus, scrive il sito di notizie in lingua inglese che, in Cina, fa capo al Quotidiano del Popolo, Global Times, citando la risposta che i paesi più colpiti dall'influenza da coronavirus, dopo la Cina, hanno adottato e soprattutto la mancanza di informazioni sull'andamento del contagio. La Cina propone quindi ai paesi interessati la lezione e l'esperienza acquisita sul fronte del contrasto all'epidemia.

"E' difficile capire dove e in che modo il COVID-19 si stia diffondendo in questi paesi", scrive inoltre l'editoriale, ironizzando sul fatto che sembra che il virus si sia diffuso "negli ultimi giorni in modo invisibile". L'editoriale del Global Times cita la possibilità di un secondo epicentro, come Wuhan, denunciando che, nel caso, sarebbe difficile immaginare una risposta tanto massiccia all'emergenza come quella adottata nella capitale dell'Hubei dove, in poche settimane, le autorità hanno realizzato la gravità dell'epidemia.

"Nei paesi in cui la situazione è già grave, devono essere prese misure più decise per fermare la diffusione che potrebbe essere in corso e che non è stata ancora compresa", si aggiunge nell''articolo pubblicato ieri.