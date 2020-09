Coronavirus, nuovo caso in Germania: 25enne rientrato da Milano

Foto AFP

Nuovo caso di coronavirus confermato in Germania. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie del Baden-Württemberg. Si tratta del primo caso confermato nel land. Il paziente è un uomo di 25 anni del distretto di Göppingen, "probabilmente contagiato durante un viaggio in Italia a Milano". Dopo avere avvertito sintomi influenzali al suo ritorno in Germania, il giovane ha contattato le autorità sanitarie locali. Dopo essere risultato positivo al test, il paziente verrà ora ricoverato in isolamento. Il nuovo caso porta a 17 il totale dei casi di coronavirus confermati in Germania.