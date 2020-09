Germania, gira video incidente Volksmarsen: arrestato

(Afp)

E' stato arrestato dalla polizia locale un uomo che ha registrato le immagini video dell'incidente di Volksmarsen, nel Land tedesco dell'Assia, dove ieri un uomo al volante di un'auto è volontariamente piombato sulla folla riunita in strada per un corteo di maschere di Carnevale, provocando il ferimento di 52 persone, secondo l'ultimo aggiornamento. L'uomo è accusato di violazione della privacy personale, hanno indicato i procuratori a Francoforte e si sta indagando per appurare se vi sia un legame con l'attacco. Altri testimoni che hanno scattato foto o ripreso immagini hanno consegnato il materiale agli inquirenti, è stato reso noto.