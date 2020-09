Coronavirus, confermato in Brasile il primo caso dell'America Latina

(Afp)

Il ministro della Sanità brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, conferma ufficialmente che nel Paese si è registrato il primo caso di coronavirus dell'America Latina. Come era stato anticipato dai media, sono risultati infatti positivi i due test condotti sul 61enne brasiliano ricoverato in un ospedale di San Paolo, con sintomi influenzali, dopo essere rientrato da un viaggio di lavoro in Lombardia tra il 9 e il 21 febbraio.

Le autorità sanitarie brasiliane hanno reso noto che il paziente ha solo sintomi lievi, in generale sta bene e si trova in isolamento a casa. "Ora vediamo come si comporta il virus in Paese tropicale durante l'estate", ha detto Mandetta parlando ai giornalisti

Secondo quanto rende noto il sito del quotidiano 'Folha de Sao Paulo' le autorità brasiliane hanno chiesto alla compagnia aerea la lista dei passeggeri che hanno volato con l'uomo dall'Italia al Brasile. Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute brasiliano in precedenza, l'uomo è in buone condizioni.