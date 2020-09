Coronavirus, Ecdc: "Situazione italiana possibile ovunque"

(AFP)

"Bisogna vedere quanti test vengono fatti per scoprire i casi di Covid-19, ma alla domanda sul perché sia accaduto in Italia non so rispondere. Sarebbe potuto accadere ovunque". A dirlo la direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon, in conferenza stampa al ministero della Salute a Roma, rispondendo a una domanda sul maggior numero di casi scoperti in Italia rispetto agli altri Paesi.

"All'inizio della prossima settimana" il Centro europeo per il controllo delle malattie "aggiornerà la valutazione del rischio per l'Europa" legato al nuovo coronavirus, ha annunciato la direttrice.