Coronavirus, livello allerta abbassato in 14 province Cina

(AFP)

Sono ormai 14 le province della Cina che hanno abbassato il livello di allerta portato nelle scorse settimane al grado massimo nel quadro delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus. Secondo l'agenzia Xinhua, l'ultima regione ad aver ridotto il "livello di emergenza" è quella insulare di Hainan, dove le autorità hanno deciso di passare dal livello 1 - il più grave - al livello 3. Nella sola Hainan, stando ai dati ufficiali, cinque persone sono morte e 168 sono stati i casi di contagio. Il giornale 'Global Times' sottolinea come martedì, fuori dalla provincia di Hubei, dove si è inizialmente manifestato il Covid-19, non si siano registrati decessi, la prima volta in 23 giorni.