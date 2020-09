Morta in Austria 56enne italiana, Coronavirus non c'entra

(Foto Afp)

A Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, una 56enne cittadina italiana, che si trovava in Austria in vacanza, è morta la notte scorsa. Inizialmente non è stato escluso il contagio da Covid-19. Secondo il quotidiano austriaco Kurier, però, tutti i test eseguiti in relazione al Coronavirus sono risultati negativi.