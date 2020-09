Coronavirus, Oms: "Sintomi lievi per 4 casi su 5"

(AFP)

"Dobbiamo tenere presente il principio della proporzionalità: fare una valutazione obiettiva e adottare le necessarie misure. Prendiamo molto sul serio questo virus, ma bisogna considerare che 4 infetti su 5 hanno sintomi lievi e guariscono". Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa dopo il vertice al ministero della Salute a Roma.

"Il tasso di letalità è circa il 2%, soprattutto in soggetti sopra i 65 anni con altre patologie - spiega - Da esperto di malattie infettive dico però che chiunque muoia è già troppo".

DATI NEL MONDO - "Ad oggi ci sono 80.980 casi di Covid-19 in 33 Paesi, 13 dei quali nella Regione europea. Oltre il 95% dei casi è in Cina, solo il 3% al di fuori" rende noto il direttore Kluge. "Comunque i nostri pensieri vanno a tutti i cittadini nel mondo in Europa e in Italia colpiti dal virus".

"Il messaggio agli italiani è di proteggersi, evitare che altri si infettino, rimanere sani quando si viaggia, usare fazzoletti e poi gettarli in contenitore chiuso, starnutire o tossire nel gomito, lavare spesso le mani con acqua e sapone" non si stanca di ripetere Kluge.

CANALI UFFICIALI - "Usate le informazioni da fonti affidabili ed evitare stigmatizzare: la discriminazione sociale non funziona" sottolinea. "Al personale sanitario che sta operando al massimo in prima linea - prosegue - dico che devono essere protetti, formati e avere a disposizione tutto il materiale necessario". E infine, "ai Paesi europei dico 'siate pronti'. Se qualcuno si ammala, trattare i pazienti in maniera dignitosa e con la corretta comunicazione al pubblico" mentre "al governo italiano dico che apprezziamo molto il lavoro fatto: stanno facendo le cose giuste e dobbiamo essere pronti anche in Europa".