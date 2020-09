Coronavirus, in Francia 38 casi confermati

Foto Ipa/Fotogramma

C'è un "aumento sensibile del numero dei casi" di coronavirus in Francia. "Sono 38 i casi alle 19", annuncia nel corso di un punto stampa il ministro della Sanità francese, Olivier Véran. "In questo momento si interviene per frenare, rallentare, ritardare e limitare il contagio in Francia", sottolinea. "Abbiamo identificato 12 casi collegati al malato dell'Oise di cui tre sono su una base militare. La ricerca delle persone in contatto con queste persone sta continuando".

Primi casi in Danimarca, Estonia, Irlanda e Romania