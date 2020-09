Coronavirus, in Giappone donna risultata positiva per la seconda volta

(Afp)

Una donna che lavora come guida turistico in Giappone è risultata positiva al coronavirus per la seconda volta, riporta il 'Guardian'. Secondo le autorità sanitarie nipponiche è il primo caso del genere registrato nel Paese, e si tratta di una possibilità di cui gli esperti cinesi avevano parlato nelle scorse settimane.

La donna, quarantenne e residente a Osaka, nel Giappone occidentale, è risultata positiva mercoledì dopo aver sviluppato sintomi come mal di gola e dolori al petto. Ma questo le era già capitato il 29 gennaio ed era stata dimessa dall'ospedale dopo il recupero il primo febbraio, e successivamente, il 6 febbraio, il test di controllo era risultato negativo. "Una volta che si ha l'infezione, potrebbe rimanere inattiva e con sintomi minimi, ma può di nuovo esacerbarsi nel caso in cui si facesse strada nei polmoni", ha spiegato Philip Tierno, della facoltà di Medicina della New York University.