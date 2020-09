(Fotogramma)

L'Arabia Saudita ha annunciato la sospensione degli ingressi per i pellegrini che vogliono recarsi alla Mecca o in visita alla Moschea del Profeta a Medina, per il timore di una diffusione del contagio da coronavirus. Il ministero degli Esteri, riporta l'agenzia ufficiale Spa, ha spiegato che la misura è temporanea e soggetta a continua valutazione.