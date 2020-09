Coronavirus, Trump: "Italia? Valuteremo stop a voli"

(Afp)

Gli Stati Uniti potrebbero bloccare i voli con Italia e Corea del Sud, "al momento giusto". Così il presidente Donald Trump nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca, nella quale ha affrontato l'emergenza coronavirus. "Al momento giusto potremmo farlo. Ora non è il momento giusto, vediamo cosa succede", ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti.

Per il presidente, la diffusione del virus negli Usa non è "inevitabile". Potrebbe "diventare una cosa grossa, potrebbe diventare una cosa meno grossa, potrebbe non diventarlo affatto", ha detto. Trump ha anche annunciato che il vice presidente Mike Pence assumerà l'incarico di guidare il coordinamento delle iniziative di contrasto all'epidemia di coronavirus. "Mike sarà al comando e riferirà direttamente a me", ha annunciato il presidente.

"Il rischio per la popolazione americana - ha aggiunto - rimane molto basso". Gli Usa, ha poi detto ancora Trump, sono "pienamente preparati" per fronteggiare un'eventuale emergenza. La conferenza stampa del presidente si è svolta mentre il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) annunciava che un cittadino statunitense è risultato positivo al test del coronavirus in California e che il contagio proviene da una fonte "sconosciuta". Vale a dire, non rintracciabile da viaggi all'estero. Le autorità sanitarie hanno anche riferito che negli Usa ci sono al momento 59 casi di contagio confermati, compresi 42 cittadini rimpatriati dalla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena nel porto giapponese di Yokohama.