Afghanistan, Trump: "Presto accordo con i Talebani"

Il presidente americano Donald Trump ha confermato che un accordo con i Talebani verrà sottoscritto "presto" e che all'evento sarà presente il segretario di Stato Mike Pompeo. La firma dell'accordo dovrebbe avvenire domani a Doha, al termine della settimana di riduzione delle violenze in Afghanistan. In una dichiarazione Trump ha reso noto che gli Stati Uniti "stanno compiendo sostanziali progressi" rispetto all'impegno di mettere fine al coinvolgimento del Paese nella guerra in Afghanistan e riportare i militari americani a casa.