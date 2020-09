Coronavirus, anche la birra colpita dall'epidemia

(Afp)

Finché si scherza, va bene. Ma quando il titolo cede in Borsa, la questione si fa seria. Il coronavirus sta creando non pochi problemi alla Corona, la celebre birra messicana, che viene suo malgrado accostata al Coronavirus. Sul web sono rimbalzati per giorni i meme, con bottiglie arricchite da mascherine. Ora, come sottolinea Time.com, il quadro si complica. Pazienza se online aumentano le ricerche per 'corona beer virus' e 'beer coronavirus'. A quanto pare, secondo YouGov, tra i potenziali acquirenti statunitensi la birra è al minimo gradimento degli ultimi 2 anni. A completare il quadro si aggiungono anche i risultati in Borsa ottenuti dalla Constellation Brands Inc. -produttrice della Corona- che, evidenzia Time.com, ha vissuto una settimana a dir poco complessa.