Coronavirus, triplicati casi in Germania: c'è anche pediatra tornato da Italia

(Afp)

Il primo caso di coronavirus confermato ad Amburgo, riguarda un pediatra che era rientrato in Germania domenica, dopo essere stato in vacanza in Trentino. Lo riporta la Bild, sottolineando che il medico lunedì si è recato al lavoro, prima di avvertire i sintomi della malattia il giorno successivo. Tutti i bambini e i genitori che hanno avuto stretti contatti con il pediatra sono ora stati posti in quarantena per 14 giorni.

I media tedeschi sottolineano come nel giro di 24 ore i casi confermati in Germania siano più che triplicati. L'ultimo aggiornamento dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), segnala che finora 47 pazienti sono risultati positivi al test del Covid-19.

Nei giorni scorsi il ministro della Sanità Jens Spahn ha detto chiaramente "che si è all'inizio dell'epidemia" ammettendo la difficoltà nel risalire sempre all'origine delle infezioni.