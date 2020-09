Incendio a Parigi sotto controllo, 30 fermati

Immagine di repertorio (Afp)

Incendio vicino alla Gare de Lyon a Parigi. Secondo la prefettura si tratta della conseguenza di "atti di violenza", commessi a margine del concerto della star congolese Fally Ipupa, che si sarebbe dovuto esibire questa sera a Bercy. La polizia ha evacuato la stazione, esortando la gente a evitare la zona. Dati alle fiamme anche cassonetti dell'immondizia e veicoli. L'incendio poi è stato domato e trenta persone sono state fermate.

Il cantante Fally Ipupa, molto popolare nella Repubblica democratica del Congo, è bersaglio degli oppositori al regime del presidente Félix Tshisekedi. Proprio per le loro minacce non si era più esibito in Francia da oltre dieci anni. Nel 2017 aveva dovuto rinunciare a un concerto e per questa sera era prevista una forte presenza di polizia a margine dell'evento.