Coronavirus, maestro malato: controlli su 185 bambini a Bonn

(Fotogramma/Ipa)

I 185 bambini di una scuola elementare di Bonn sono stati sottoposti a monitoraggio da parte delle autorità sanitarie della città tedesca dopo che un dipendente della scuola è risultato positivo al coronavirus. La direttrice del dipartimento di Sanità di Bonn, Ingrid Heyer, ha detto che equipe di medici sono state inviate nelle case dei bambini per controlli anche dei familiari.

Il dipendente, che ha 23 anni, ha sintomi lievi e sta in quarantena a casa. Il giovane si era recato per i festeggiamenti di Carnevale a Heinsberg, dove si è registrato il maggior numero di casi, 38, in Germania. Rientrato a Bonn mercoledì è tornato a scuola, dove aiuta i bambini a fare i compiti nel pomeriggio. Giovedì ha iniziato a sentirsi male e non è andato al lavoro. Venerdì il test ha confermato il contagio da coronavirus.