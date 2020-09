Coronavirus, Germania conferma 117 casi

(Fotogramma)

Sono 117 i casi di contagio da coronavirus in Germania, in chiaro aumento rispetto ai 66 casi riportati precedentemente. Lo ha riferito oggi l'istituto Robert Koch. Per i Land del Baden-Wurtemberg e della Baviera, intanto, è scattato per gli alunni che rientrano da zone a rischio il provvedimento di rinvio del rientro a scuola dopo le vacanze di carnevale. Inoltre sono stati cancellati diversi grandi eventi in programma per i prossimi giorni.

I Land finora interessati dall'emergenza sono la Baviera, il Baden-Wurtemberg, l'Assia, la Bassa Sassonia, il NordReno Westfalia, Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein e Renania-Palatinato. Non si sono verificati casi nel Saarland e nei Land nati dai territori già parte della Repubblica democratica tedesca.