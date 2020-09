Coronavirus, chiusa una delle scuole più esclusive di Londra

(Fotogramma)

Il Wimbledon College, una delle più esclusive scuole di Londra, è stato chiuso per almeno una settimana dopo che un membro dello staff è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la stessa scuola in una lettera inviata ai genitori, in cui si informa che il membro dello staff, che "recentemente era stato in Italia", è stato al lavoro l'ultimo giorno il 25 febbraio e da allora non avrebbe avuto contatti con gli studenti.

"Comunque, dal momento che altri membri dello staff sono stati definiti contatti stretti di un caso confermato di Covid-19, a loro è stato richiesto di rispettare l'isolamento di 14 giorni", conclude la lettera spiegando le ragioni della chiusura della scuola, si legge sul sito del Guardian.