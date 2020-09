Coronavirus, ambasciata Francia si dissocia da video Canal+

(Fotogramma)

L'ambasciata di Francia in Italia "si dissocia totalmente dalla satira comparsa nella trasmissione di un canale tv privato francese, che non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi". Lo dicono all'Adnkronos fonti diplomatiche, a proposito del caso sollevato da un video apparso su Canal +, nel quale si fa satira sull'Italia ed il coronavirus. "La Francia - sottolineano le fonti - esprime la sua solidarietà all'Italia di fronte all'emergenza legata al coronavirus".