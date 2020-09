Coronavirus, India mette in quarantena 21 turisti italiani

Foto Fotogramma

Un gruppo di 21 turisti italiani e i loro tre tour operator indiani sono stati messi in quarantena a Nuova Delhi per un sospetto contagio da coronavirus. Lo hanno riferito fonti del ministero indiano della Salute, citate dal Times of India. Gli italiani- 13 donne e otto uomini - facevano parte dello stesso gruppo di una coppia di marito e moglie italiani risultati positivi al test a Jaipur, capoluogo del Rajasthan.