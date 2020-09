Coronavirus, Di Maio: "Stop voli non ha senso"

(Fotogramma)

"La Farnesina è attiva da diversi giorni per chiedere a chi ha bloccato i voli con l'Italia di rimuovere il blocco perché non ha senso". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla Farnesina alla presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy. "Posso capire le zone rosse messe sotto attenzione, ma chiudere da e per l’Italia è inaccettabile", ha aggiunto.