"Bloomberg valuta il ritiro da corsa a Casa Bianca"

Dopo aver perso in una serie di stati del Supertuesday dove aveva investito una fortuna in spot elettorali, Mike Bloomberg sta valutando la possibilità di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. Lo scrive Politico citando fonti al corrente dei piani dell'ex sindaco di New York.

Interpellata nel convention center in Florida dove Bloomberg ha seguito i risultati, una portavoce ha affermato che nessuna decisione è stata presa. "Assolutamente no, i seggi sono ancora aperti in California", ha detto. Un altro collaboratore ha detto che sono ancora in programma i viaggi del candidato nel fine settimana in Michigan e Florida. Ma, sottolineano altre fonti, oggi per Bloomberg, che è tornato a New York nella notte, sarà "il giorno della verità".