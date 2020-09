Coronavirus, italiani in India: 16 contagiati

Immagine di repertorio (Afp)

Sono 16 i turisti italiani in India contagiati dal coronavirus, ha reso noto il ministro della sanità indiano Harsh Vardhan. Fanno parte di un gruppo di 25 turisti italiani che era arrivato in India lo scorso 21 febbraio, prima dell'introduzione delle nuove restrizioni. Anche l'autista che li accompagnava si è ammalato. In India sono risultate positive al test per il coronavirus in tutto 28 persone, 25 solo oggi. I primi tre che si erano ammalati sono guariti.