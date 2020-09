Principe William scherza in Irlanda: "Qui per diffondere Coronavirus"

(Fotogramma)

"Kate ed io siamo qui per diffondere il Coronavirus". Il principe William, come riferisce il sito di Sky News, si esprime così partecipando ad un evento durante la visita di 3 giorni in Irlanda."Il duca e la duchessa di Cambridge stanno diffondendo il coronavirus, sorry. Lo stiamo tenendo d'occhio, quindi diteci se dobbiamo smettere", le parole attribuite a William, che si sarebbe rivolto ad un medico dicendo "Scommetto che tutti" dicono "'ho il coronavirus, sto morendo' e lei invece 'No, ha solo tosse'. Sembra sia tutto un po' esagerato nei media, non crede?". Non è chiaro quale sia stata la risposta. William e Kate, si legge, hanno stretto la mano a molte persone.