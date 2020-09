Super Tuesday, trionfo Trump

(Fotogramma)

Il presidente americano Donald Trump è uscito vincitore da tutte le primarie repubblicane celebrate nel Super Tuesday: e, su Twitter, Trump ha ringraziato per i risultati ottenuti Vermont, Carolina del nord, Alabama, Oklahoma, Massachusetts, Tennessee, Texas, Colorado e Maine. In alcuni stati, come la Virginia, si è deciso di rinunciare alle primarie di fronte alla più che prevedibile vittoria di Trump.