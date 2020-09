Coronavirus, California proclama stato di emergenza

Afp

Il governatore della California Gavin Newsom ha proclamato lo stato di emergenza dopo la conferma della prima vittima di coronavirus registrata ieri. ''Si tratta di una misura a tutela delle nostre risorse'' e per favorire questioni logistiche, ha dichiarato in un discorso trasmesso in tv. ''Con 53 casi positivi, non è più una questione limitata a una parte del nostro Stato'', ha aggiunto Newsom.

E' intanto stata bloccata nel porto di San Francisco dalla Guardia Costiera Usa la nave da crociera a bordo della quale viaggiavano le due persone risultate positive, tra cui la persona deceduta. I due avevano partecipato dall'11 al 21 febbraio a una crociera in Messico e, dopo essersi sbarcati a San Francisco insieme ad altri 2.500 passeggeri, e si sono ammalati. Quando le autorità sanitarie si sono accorte che entrambi i pazienti erano sbarcati dalla Grand Princess, la nave era già ripartita per le Hawaii. A questo punto è stato chiesto al comandante di rientrare a San Francisco e gli è stato ordinato di fermare la nave al largo delle coste californiane mentre la Guardia Costiera valutava la situazione. Almeno 62 passeggeri della crociera in corso avevano partecipato anche a quella di febbraio in Messico, e al momento almeno 20 passeggeri denunciano sintomi influenzali.

La Princess Cruises ha reso noto che in giornata la Guardia Costiera invierà i kit per il test del coronavirus via elicottero e a nessuno sarà permesso di sbarcare fino a quando non saranno completati i test che saranno effettuati su un centinaio di pazienti e su tutto l'equipaggio.

Negli Stati Uniti il numero di casi è salito a 161, riportano gli US Centers for Disease Control and Prevention, sottolineando che 49 casi si riferiscono a cittadini americani che sono stati rimpatriati dalle zone colpite. Gli altri 112 casi sono stati riportati in 15 diversi stati. Tra questi i 39 nello stato di Washington, dove ci sono stati 10 decessi, e 36 in California.

Per contrastare la diffusione del coronavirus, la Camera dei Rappresentanti di Washington ha approvato lo stanziamento di 8,3 miliardi di dollari di fondi. Lo stanziamento di emergenza dovrà essere ora approvato dal Senato. Il provvedimento è passato con 415 voti a favore e due contrari e servirà a finanziare una serie di attività ed iniziative sponsorizzate dal governo, tra le quali una più vasta operazione di controllo diagnostico sulla popolazione. Il Senato dovrebbe approvare il provvedimento con urgenza ed inviarlo al più presto al presidente Donald Trump per la firma.