Coronavirus, in Cina 3mila morti e oltre 80mila contagiati

(Fotogramma/Ipa)

Si sono registrati altri 31 decessi a causa del coronavirus in Cina, superando così la soglia delle tremila vittime in totale. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese, affermando che il numero dei morti nel Paese per il Covid-19 è 3.012. La maggior parte di questi, ovvero 2.305, è stata registrata nella città di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Sono invece 139 i nuovi contagiati ieri, come ha riferito sempre la Commissione sanitaria nazionale cinese, con un incremento rispetto ai 119 diagnosticati martedì. In totale, il numero delle persone contagiate è salito a 80.409. Solo cinque dei nuovi casi sono stati segnalati fuori dalla provincia di Hubei.

COREA DEL SUD - Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno registrato altri 438 nuovi contagi e tre vittime a causa del nuovo coronavirus nel Paese. Lo hanno reso noto i Centri della Corea per il controllo e la prevenzione delle malattie, aggiornando a 5.766 il numero dei contagi in totale e a 35 quello dei morti. La maggior parte dei casi si è registrato nella città sudorientale di Daegu e nella provincia di North Gyeongsang. Il numero più alto di contagi è legato alla comunità cristiana di Daegu, che ha una popolazione di circa 2,5 milioni di persone, e all'ospedale di Cheongdo.

IRAN - E' salito a 107 il numero dei morti a causa del coronavirus in Iran. Lo riferisce il ministero della Sanità di Teheran, spiegando che nelle ultime 23 ore altre 15 persone hanno perso la vita a causa dell'infezione. Le autorità sanitarie hanno invece aggiornato a 3.513 il numero dei contagi confermati, con 591 nuovi casi.

EGITTO - Il ministero della Sanità egiziano e l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) hanno confermato, in un comunicato congiunto, che un altro cittadino egiziano è risultato positivo al test per il coronavirus. Salgono così a tre i casi confermati nel Paese. L'ultimo è un ''cittadino egiziano di 44 anni rientrato dalla Serbia e che era passato per la Francia per 12 ore'', si legge nella nota diffusa dal portavoce del ministero della Sanità egiziana Khaled Megahed. Appena rientrato in Egitto, l'uomo non aveva sintomi, ha spiegato Megahed, aggiungendo che ''sintomi minori sono apparsi pochi giorni dopo''. Oggi la conferma di positività al test dall'ospedale dove si era recato.

ARABIA SAUDITA - Le autorità sanitarie dell'Arabia Saudita hanno registrato un secondo caso di coronavirus nel Regno. Si tratta di un cittadino rientrato dall'Iran attraverso il Bahrein, ha spiegato il ministero della Sanità di Riad citato dall'agenzia di stampa Spa. Alla frontiera, l'uomo non ha dichiarato di provenire dall'Iran e di aver viaggiato insieme al primo contagiato segnalato lunedì in Arabia Saudita. I due si trovano attualmente in quarantena in ospedale.

AUSTRALIA - Le autorità australiane hanno disposto una serie di restrizioni per i cittadini in arrivo dall'Italia per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro australiano Scott Morrison, spiegando che chi proviene dall'Italia verrà sottoposto a ''misure di screening avanzate". Nel dettaglio, questo significa che al check-in dovranno rispondere a una serie di domande e che gli verrà misurata la temperatura al loro arrivo nel Paese.

SUDAFRICA - Il Sudafrica ha diagnosticato il suo primo caso di coronavirus: si tratta di un paziente di 38 anni, rientrato dall'Italia, dove era stato con la moglie. A renderlo noto è stato il ministro della Salute del Sudafrica, Zweli Mkhize. I due facevano parte di una comitiva di dieci persone, rientrate il primo marzo. Due giorni più tardi l'uomo si è rivolto al medico lamentando febbre, mal di testa e tosse. L'uomo, che si è messo in auto-isolamento, ha due figli.

GERMANIA - Un tedesco si sarebbe ammalato di coronavirus dopo essere stato in vacanza in una delle zone ritenute a rischio nel Nord Italia. Lo scrive il giornale tedesco Die Welt. Si tratta del quinto caso di Covid-19 ad Amburgo, come hanno spiegato le autorità locali. Il turista tedesco si è presentato in ospedale dopo avere avuto i sintomi del virus. Così è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. Adesso l'uomo è in isolamento a casa.

SVIZZERA - Primo decesso legato al coronavirus in Svizzera. Si tratta di una 74enne morta questa notte nel cantone Vaud. Secondo le autorità, la vittima era una persona ad alto rischio, in quanto soffriva di una malattia cronica. L'anziana, ricoverata da martedì, si trovava al Centro ospedaliero universitario di Losanna, indica una nota. Il responsabile sanitario della regione è stato avvisato questa mattina della morte della paziente.