Coronavirus, Kim scrive a Sudcorea: "Ce la farete"

(Xinhua)

Kim Jong Un scrive al presidente sudcoreano Moon Jae In per esprimere solidarietà di fronte all'emergenza coronavirus, che in Corea del sud ha fatto registrare oltre 6mila casi di contagi e 41 decessi. A renderlo noto è stata l'agenzia Yonhap, precisando che alla lettera di Pyongyang è seguita la risposta con i ringraziamenti di Mon Jae-in. La Corea del nord non ha confermato ufficialmente nessun caso.

La Blue House ha reso noto che Kim ha inviato "il messaggio di sostegno al popolo sudcoreano che sta combattendo contro l'epidemia di covid-19 e ha espresso la propria fiducia" nel fatto che la Corea del Sud "si imporrà in questa lotta".