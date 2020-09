Coronavirus, Di Maio: "Italiani reagiscono con compostezza"

(Fotogramma)

''Ho sempre detto che sul coronavirus avremmo usato la massima trasparenza sia con i nostri cittadini che con i media, a partire da quelli stranieri''. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo account Facebook. ''E' evidente - aggiunge - che stiamo attraversando una fase delicata, ma continuiamo a lavorare ininterrottamente per superarla''.

"Una cosa è certa: gli italiani stanno reagendo con grande compostezza - sottolinea Di Maio - Proprio per questo chiedo ai cittadini di continuare a darci una mano, di rispettare le regole e tutti i provvedimenti che il governo sta varando. So che insieme riusciremo a superare questo momento".

''Diamo un esempio di serietà anche all'estero, dimostriamo di essere un Paese forte e consapevole'' aggiunge il ministro degli Esteri, lanciando un appello: ''A noi tutti, istituzioni e politica, dico: abbassiamo i toni, evitiamo colpi di testa e agiamo con la massima lealtà verso lo Stato''.

''Il governo infatti ha varato delle misure eccezionali, come la chiusura temporanea della scuola, per prevenire e tutelare la salute dei cittadini - dice Di Maio - Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il Paese usando tutti gli strumenti utili a difesa di ogni singolo italiano''. E ''sul fronte economico dopo i 716 milioni del piano straordinario sull’export, stiamo studiando nuove misure a favore delle imprese''.