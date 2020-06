Foto Fotogramma

Ci sono 949 casi confermati di contagio da coronavirus in Francia, 336 in più rispetto a ieri. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Direzione sanitaria francese, Jérôme Salomon. Cinque le regioni particolarmente colpite. Attualmente ci sono 44 pazienti in rianimazione e 16 persone sono decedute, ha ancora reso noto.